Банк России представил информацию о работе финансовых организаций и обеспечении непрерывности в финансовом секторе в период с 4 по 30 апреля 2020 года.

Как отмечается в сообщении пресс-службы регулятора, согласно указу президента РФ от 2 апреля, предусматривающему установление в стране режима нерабочих дней с 4 по 30 апреля включительно, такой режим не распространяется на организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций. В первую очередь речь идет об услугах по расчетам и платежам.

К таким организациям могут быть отнесены банки, обеспечивающие предприятиям и частным лицам своевременное проведение расчетов, доступ к наличным деньгам и иным банковским услугам, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании и специализированные депозитарии, осуществляющие начисление и выплату пенсий, управление пенсионными накоплениями и резервами, паевые инвестиционные фонды, осуществляющие операции с имуществом и инвестиционными паями инвестиционных фондов, страховые организации, обеспечивающие исполнение своих обязательств по договорам обязательного и добровольного медицинского страхования и по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности, а также биржевая инфраструктура (биржи, клиринговые организации, депозитарии и профессиональные участники рынка ценных бумаг, обеспечивающие доступ и непрерывное функционирование организованных торгов и гарантирующие расчеты по итогам торгов).

«Для сохранения возможности непрерывного доступа предприятий и населения к критически значимым услугам банков и некредитных финансовых организаций необходимо обеспечить предоставление данных услуг в первую очередь через цифровые сервисы и удаленные каналы. Организация обеспечения оказания данных услуг осуществляется с учетом необходимости перевода максимального количества сотрудников на удаленный режим», — подчеркивается в релизе.

Если осуществление критически важных финансовых услуг через цифровые сервисы и удаленные каналы невозможно, банки и указанные некредитные финансовые организации должны обеспечить возможность проведения данных операций в офлайн-режиме. Особое внимание в данном случае должно быть уделено соблюдению требований по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Президент России продлил нерабочие дни до конца апреля Напомним, с первым обращением к гражданам президент России выступил 25 марта. Тогда он объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.



Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса.

Для информирования клиентов о режиме работы офисов, изменениях в порядке предоставления услуг и работе онлайн-сервисов Банк России рекомендует банкам и некредитным финансовым организациям своевременно обновлять данную информацию на официальных интернет-сайтах либо предоставлять ее потребителям и клиентам иным доступным способом.

«Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором. При этом Банк России также исходит из того, что кредиторы, действуя добросовестно, будут учитывать фактические возможности должника по исполнению соответствующего обязательства, наличие или отсутствие в его распоряжении возможности дистанционного обслуживания, а при отсутствии такой возможности — также режим ограничительных мер, которые применяются в соответствующем субъекте Российской Федерации и могут повлиять на возможность клиента посетить офис финансовой организации для своевременного совершения операций», — говорится в релизе.

Финансовые организации начиная с 6 апреля или с даты, определенной предыдущими решениями Банка России, начинают представлять отчетность. Информация о перечне форм отчетности кредитных организаций будет доведена до них дополнительно. В сообщении ЦБ перечислены письма, которыми необходимая информация, связанная с представлением отчетности, была доведена до некредитных финансовых организаций.

«Платежная система Банка России, а также Система быстрых платежей в период с 4 по 30 апреля 2020 года, кроме суббот и воскресений, будет работать в штатном режиме, как в обычные рабочие дни. В таком же режиме будет осуществляться кассовое обслуживание клиентов Банка России (кредитных организаций, Федерального казначейства). Работа платежной системы «Мир», а также других платежных систем на российском рынке будет обеспечена в обычном режиме», — указано в документе Центробанка.

Функции допуска участников и финансовых инструментов на финансовый рынок, а также функции контроля финансовых инструментов с 6 апреля будут осуществляться в штатном режиме, как в обычные рабочие дни недели.

Официальные курсы иностранных валют по отношению к российскому рублю и учетные цены на драгоценные металлы в период с 4 по 30 апреля, кроме суббот и воскресений, будут устанавливаться и публиковаться Банком России в штатном режиме, как в обычные рабочие дни.

Служба Банка России по защите прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг продолжит рассмотрение поступающих обращений потребителей финансовых услуг в обычном режиме.



«В этот период особое внимание будет уделено оперативному взаимодействию с потребителями финансовых услуг по вопросам функционирования финансовых организаций и новым законодательным инициативам. Для обеспечения коммуникации кол-центр Банка России (8-800-300-3000) продолжит свою работу в режиме 24/7», — добавляют в ЦБ.

