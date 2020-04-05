Банк «Санкт-Петербург» ввел специальные условия обслуживания клиентов — юридических лиц на период нерабочих дней в апреле 2020 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Так, с 1 по 30 апреля банк отменяет фиксированную минимальную комиссию по эквайрингу и инкассации. Комиссия будет взиматься только с фактического объема операций.

В этот же период возврат ранее совершенных физическими лицами — клиентами любых банков платежей в пользу юрлиц — клиентов банка «Санкт-Петербург» будет бесплатным (за исключением переводов с назначением платежа «Возврат займа»). Например, если торгово-сервисное предприятие не может предоставить товар или услугу, оно сможет вернуть покупателю платеж без комиссии. По таким трансакциям банк отменяет не только комиссию, но и минимальную сумму.

Банк пролонгирует до 16 апреля специальную акцию по корпоративным картам и картам самоинкассации — первый год обслуживания таких карт остается бесплатным.

С 1 апреля по 31 мая банк будет бесплатно принимать, проверять и обрабатывать распоряжения получателей средств в рублях.