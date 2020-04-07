Генеральным директором дочерней компании Сбербанка «Сбербанк страхование» с 8 апреля назначен Михаил Волков. Об этом сообщили во вторник, 7 апреля, банк и страховщик.

Волков работает в страховании 17 лет. С апреля 2014 года по ноябрь 2019-го он занимал должность генерального директора страховой компании «Ингосстрах», а в конце ноября был назначен президентом компании. Под руководством Волкова компания прошла технологическую и бизнес-трансформацию, подчеркивается в справке Сбербанка.

Михаил Волков окончил Санкт-Петербургский политехнический университет по специальностям «информационные системы в экономике» и «маркетинг, менеджмент и внешнеэкономическая деятельность предприятий». Имеет степень EMBA Чикагского университета.



Дмитрий Попов, исполнявший обязанности генерального директора СК «Сбербанк страхование» с ноября 2017 года, принял решение продолжить карьеру за пределами группы Сбербанка. При этом в банке отмечают, что «Попов внес большой вклад в развитие СК «Сбербанк страхование». Под его руководством компания вышла на лидирующую позицию среди российских страховщиков по страхованию имущества физических лиц. Было внедрено онлайн-урегулирование убытков по страхованию имущества граждан, запущен продукт по страхованию банковских карт с защитой от киберинцидентов».