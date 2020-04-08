Дополнительные пособия в размере 5 тыс. рублей для 3,3 млн детей могут быть выплачены в апреле — июне семьям, воспользовавшимся правом на материнский капитал. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Как пояснили в пресс-службе Минтруда, граждане, имеющие право на материнский капитал, смогут получить пособие на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Новые выплаты в размере 5 тыс. рублей будут производиться на протяжении трех месяцев по заявлению родителей. Обратиться за средствами можно будет в электронном виде — в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда РФ или на портале госуслуг.

Как уточнили в ведомстве, средства на дополнительные пособия будут направлены из федерального бюджета. «Деньги будут выплачиваться в апреле — июне, при этом обратиться за выплатой можно будет до 1 октября, но только при условии, что право на выплату возникло до 1 июля. Обратиться за пособием смогут те обладатели права на материнский капитал, чьим детям еще не исполнилось три года. Если в семье несколько детей этого возраста, то пособие будет выплачено на каждого ребенка», — добавили в министерстве.