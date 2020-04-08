Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду марта 2020 года увеличилась до 5,38% годовых с минимального за всю историю наблюдений уровня в 5,15%, зафиксированного по итогам второй и первой декад месяца. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы на сайте Центробанка.

Напомним, максимальная ставка по вкладам снижалась с середины марта 2019 года. В первой декаде января 2020-го показатель впервые опустился ниже уровня 6%, а в марте текущего года, согласно статистике регулятора, достиг минимального за всю историю наблюдений значения (с середины 2009 года).

Банк России после пяти снижений ключевой ставки в 2019 году (в общей сложности на 1,5 процентного пункта) вновь уменьшил ее в феврале еще на 0,25 п. п. до 6% с 10 февраля, а по итогам заседания 20 марта сохранил на этом уровне. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.

На пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года, после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 п. п. до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения на текущий момент входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как среднее арифметическое максимальных процентных ставок десяти кредитных организаций.

Объектом особого внимания ЦБ являются случаи превышения кредитными организациями максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. (в период с конца декабря 2014 года по конец ноября 2017-го допускалось превышение на более существенную величину — 3,5 п. п.).

Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на апрель).