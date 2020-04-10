Чистый отток капитала частного сектора из России (чистое кредитование нерезидентов) за три первых месяца текущего года составил 17 млрд долларов, оказавшись в 1,4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом свидетельствуют данные, представленные в комментарии ЦБ «Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в январе — марте 2020 года» .

«Сложившийся результат по операциям, отражаемым в текущем счете платежного баланса, обусловил чистое кредитование страной остального мира преимущественно в форме погашения внешних обязательств и размещения финансовых активов частного сектора. Положительное сальдо финансовых операций частного сектора в январе — марте 2020 года составило 17 млрд долларов США (24 млрд долларов США годом ранее). При этом, в отличие от ситуации годом ранее, прочие секторы в прошедшем квартале сократили обязательства перед нерезидентами и заметно уменьшили размещение финансовых активов за рубежом», — отмечается в комментарии.

Напомним, в конце 2018 года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ , положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.

ЦБ сообщал о чистом оттоке капитала частного сектора из России в январе — феврале этого года на уровне 12,7 млрд долларов. Исходя из этих данных, мартовский отток можно оценить в 4,3 млрд.

По предварительным данным Банка России, профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе — марте 2020 года уменьшился более чем на треть — до 21,7 млрд долларов (в I квартале 2019 года равнялся 33,6 млрд). Определяющим стало сокращение сальдо торгового баланса за счет снижения экспортных поставок энергоносителей на фоне негативной ценовой конъюнктуры на мировых сырьевых рынках при сохранении на сопоставимом уровне товарного импорта, поясняет регулятор. Ухудшение экономической ситуации повлияло и на внешнюю торговлю услугами: по итогам квартала, по оценке ЦБ, сократился как экспорт, так и импорт услуг, при этом наиболее заметно уменьшились объемы импорта транспортных услуг и услуг по статье «поездки».

Также в материале сообщается, что «международные резервы Российской Федерации увеличились в январе — марте 2020 года на 5 млрд долларов США (18,6 млрд в I квартале 2019 года) главным образом за счет приобретения иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила».



Уточним, что, согласно обновленной также в пятницу сводке ЦБ с показателями объема международных резервов РФ на начало отчетных месяцев, международные резервы России выросли за три первых месяца текущего года на 9,114 млрд долларов: с 554,359 млрд на 1 января 2020-го до 563,473 млрд на 1 апреля.