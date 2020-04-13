Фондовые индексы РФ демонстрировали разнонаправленную динамику в самом начале торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:07 мск индекс Мосбиржи потерял 0,35% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 2 668,41 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени был в плюсе на 0,15% — на отметке 1 143,73.

В последующие минуты индекс РТС перешел в «красную зону», на 10:14 мск теряет 0,29% (индекс Мосбиржи — 0,47%).

Cтарший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб напоминает, что в пятницу подавляющее большинство западных рынков было закрыто, пока западнохристианский мир отмечал канун Пасхи, Великую пятницу. «В понедельник лишь часть азиатских площадок вернулась к работе, другая часть оставалась закрытой в связи с продолжающимися религиозными праздниками... Снижение работающих азиатских рынков задает негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги откроются умеренным снижением», — написал эксперт перед началом сессии. По его словам, «вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 650—2 705 пунктов, по индексу РТС — 1 130—1 150 пунктов».