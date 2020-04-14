Фондовые торги в РФ стартовали во вторник в «зеленой зоне», показывают данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:09 мск вырос на 1,19% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и достиг 2 660,03 пункта. Индекс РТС прибавил 1,8%, оказавшись на отметке 1 145,21.

«Сегодня ситуация на мировых рынках ощутимо улучшилась: азиатские рынки подрастают на фоне данных по торговому балансу КНР за март, оказавшихся лучше ожиданий… Источники Reuters отметили, что и в апреле Китай может активно покупать энергоносители. На этом фоне восстанавливаются нефтяные котировки, активно прибавляют фьючерсы на американские индексы, уверенным ростом собираются, судя по фьючерсам, открыться после длинных выходных и ключевые европейские рынки акций. Таким образом, сегодня утром конъюнктуру мировых рынков мы оцениваем как позитивную. Мы ждем сохранения импульса к росту рынков в течение дня, хотя, если новости сезона отчетности в США сильно разочаруют, не исключаем и некоторого ухудшения настроений к концу дня», — комментирует обстановку на рынке аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

Перед началом торгов он прогнозировал умеренный рост российских индексов.



«По нашему мнению, риски возобновления снижения индекса Мосбиржи в краткосрочной перспективе остаются значительными: российский рынок акций в настоящее время лишен сильных внутренних идей и смотрится весьма уязвимо к возможному ухудшению внешней конъюнктуры, также непрочной», — предупредил, впрочем, эксперт.