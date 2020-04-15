Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за первую декаду апреля составила около 5,43% годовых против 5,38% за третью декаду марта 2020 года. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы в среду на сайте Центробанка.

Таким образом, показатель повысился по итогам второй декады подряд. В последней декаде прошлого месяца ставка выросла с минимального за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) значения в 5,15%, на котором она находилась в течение первой и второй декад марта.

Максимальная ставка по вкладам глобально снижалась с середины марта 2019 года. Банк России после пяти снижений ключевой ставки в 2019 году (в общей сложности на 1,5 процентного пункта) вновь уменьшил ее в феврале — еще на 0,25 п. п., до 6% с 10 февраля. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. По итогам заседания 20 марта ЦБ сохранил ставку на текущем уровне.

На пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года, после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 п. п., до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения на текущий момент входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как среднее арифметическое максимальных процентных ставок десяти указанных кредитных организаций. Более подробно принцип расчета разъясняется на сайте Центробанка.

Объектом особого внимания ЦБ являются случаи превышения кредитными организациями максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. (в период с конца декабря 2014 года по конец ноября 2017-го допускалось превышение на более существенную величину — 3,5 п. п.).



Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на апрель).