Суммарные пенсионные накопления негосударственных пенсионных фондов (НПФ), работающих в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС), превысили 2,8 трлн рублей, пишет «Коммерсант» . Впервые за много лет средневзвешенная разнесенная доходность по счетам клиентов НПФ вплотную приблизилась к доходности по счетам «молчунов». Прирост обязательств частных фондов в 2019 году превысил приток средств из Пенсионного фонда России (ПФР). Так, обязательства частных фондов по ОПС перед 37,3 млн клиентов на начало 2020 года составили рекордные 2,74 трлн рублей, свидетельствуют данные НПФ. За год рост составил 9%. Резерв по ОПС, страхующий эти обязательства, составил 85 млрд рублей.

Росту средств граждан по ОПС в частных фондах способствовала благоприятная рыночная конъюнктура. В результате средневзвешенная доходность, разнесенная по счетам клиентов НПФ, составила 8,2% годовых, что не превысило доходности «ВЭБ.РФ», управляющего средствами «молчунов», составившей 8,6% годовых. Вместе с тем в абсолютных цифрах результаты НПФ оказались лучшими за много лет — на счета граждан они начислили более 200 млрд рублей. Впервые обязательства клиентов НПФ выросли в большей степени за счет инвестдохода, а не за счет притока средств из ПФР. Как результат, долгое время стагнировавший средний счет клиента НПФ увеличился на 8%, до 73,4 тыс. рублей.

НПФ не хватает информации о планирующих перевести накопления клиентах АНПФ просит ПФР предоставить информацию о срочных заявлениях, поданных гражданами в период с 2016 по 2018 год.

По мнению экспертов, результаты этого года с поправкой на продолжение расчистки портфелей некоторыми фондами демонстрируют, какой в идеале должна быть деятельность НПФ: стремление заработать для клиента как можно больше, взяв при этом причитающееся вознаграждение, а также обогнать консервативного госуправляющего. В прошлые годы основной заботой фондов и их акционеров была не конкуренция доходностью, а конкуренция привлечением, на которое тратились огромные средства и которое не коррелировало с качеством управления НПФ, отметили эксперты.