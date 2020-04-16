Первое место в новом рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes занял основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин с состоянием 19,7 млрд долларов, пишет издание. На втором месте расположился председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с 18,1 млрд долларов. Замыкает тройку рейтинга основной владелец «Новатэка» Леонид Михельсон (17,1 млрд долларов).

Среди новичков рейтинга — создатели разработчика игр Playrix братья-миллиардеры Дмитрий и Игорь Бухманы, которые заняли 34-е и 35-е места рейтинга с состояниями по 3,1 млрд долларов. В список также попали создатель одного из крупнейших в мире сервисов знакомств Dating.com Дмитрий Волков (750 млн долларов, 126-е место) и гендиректор производителя товаров для офиса «Комус» Сергей Бобриков (550 млн долларов, 167-е место). В рейтинг также впервые попали собственница производителя мясной продукции «Черкизово» Лидия Михайлова с семьей (107-е место, 900 млн долларов) и дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилия Ротенберг (500 млн долларов, 191-е место), которой принадлежит пакет в девелоперской компании TPS Real Estate.

Forbes: Андрей Андреев стал лидером рейтинга миллиардеров с наибольшими доходами Миллиардер Михаил Прохоров занял вторую строчку рейтинга.

В этом году в список не вошли экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин, бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев, владелец группы «Ви Холдинг» Виталий Мащицкий, а также владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов.

Совокупное состояние 200 богатейших бизнесменов за год сократилось на 40 млрд долларов, до 456 млрд долларов.