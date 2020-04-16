Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства призвал финансовые учреждения активнее включаться в программу выдачи беспроцентных кредитов на выплату зарплат в пострадавших из-за коронавируса отраслях.

«Сейчас мы готовим расширение программы беспроцентных кредитов на выплату зарплаты всем предприятиям наиболее пострадавших отраслей», — сообщил Мишустин. Он напомнил, что, по поручению президента РФ Владимира Путина, 75% таких кредитов будут обеспечены гарантиями «ВЭБ.РФ».

Путин предложил расширить программу беспроцентных кредитов на выплату зарплат С 8 апреля банки начали выдавать беспроцентные кредиты малому и микробизнесу на зарплатные проекты.

«На сегодняшний момент в программе уже участвуют пять банков, еще 25 войдут в ближайшее время. На рассмотрении в банках — заявки более чем на 3,5 миллиарда рублей, но этого мало, программа рассчитана на 150 миллиардов рублей», — продолжил премьер-министр. Он попросил руководителей финансовых организаций «обратить внимание на эту меру и как можно быстрее включиться в эту программу».

Мишустин также потребовал жестко контролировать ситуацию с выдачей банками льготных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса. «Пожалуйста, наладьте ежедневный мониторинг за тем, каким образом это исполняется и фактически по объему, 150 миллиардов (рублей. — Прим. ред.) мы обсуждали, чтобы у нас была картина, когда банки выйдут на соответствующий уровень», — сказал Мишустин.