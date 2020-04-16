Сбербанк упростил оформление ипотечных кредитов с использованием материнского капитала в качестве первоначального взноса, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь для этого клиенту не нужно самостоятельно обращаться в Пенсионный фонд РФ за справкой об остатке средств на сертификате и подавать заявление на распоряжение средствами маткапитала. Взаимодействие банка с Пенсионным фондом осуществляется автоматически в защищенной системе электронного документооборота», — говорится в релизе.



Новая технология доступна для клиентов по всей стране, которые подают заявки на ипотечные кредиты с 15 апреля 2020 года. Оформить ипотеку с использованием материнского капитала можно онлайн на DomClick.ru.

