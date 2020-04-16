Сбербанк сделал сервис «Возмещение из бюджета НДС и акцизов» бесплатным до 31 мая. Процедура возмещения происходит полностью в электронном виде, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Возмещение из бюджета НДС и акцизов — уникальный сервис для корпоративных клиентов, позволяющий сократить время возврата налогов для бизнеса с 72 до семи дней без посещения налоговых органов. Клиент оплачивает только комиссию за выпуск гарантии, а формирование и передача документов на возмещение НДС и акцизов будут осуществляться бесплатно», — говорится в релизе.

Сбербанк выпускает электронную банковскую гарантию и помогает клиенту сформировать пакет документов в личном кабинете «Сбербанк Бизнес Онлайн» для отправки его в налоговую инспекцию. Налоговая служба возвращает сумму НДС в течение семи дней.

Сбербанк первый и единственный банк в России, представляющий корпоративным клиентам возможность взаимодействия с налоговыми органами по вопросу возврата НДС через удаленные каналы связи.

«Дни до 30 апреля объявлены в России нерабочими, и мы понимаем, как важно и в этот период клиентам продолжать бесперебойно оформлять возврат своих налоговых платежей. В ситуации, когда офисы Федеральной налоговой службы физически не работают, мы видим большую востребованность нашего онлайн-сервиса по возвращению из бюджета НДС и акцизов. И мы приняли решение до 31 мая дать возможность клиентам пользоваться этим сервисом бесплатно. Конечно, это только одна из мер, которые принял Сбербанк, чтобы поддержать своих корпоративных клиентов. Но мы надеемся, что общими усилиями мы поможем российскому бизнесу справиться с сегодняшней ситуацией», — сказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

