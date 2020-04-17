Программа субсидирования ставки по льготным ипотечным кредитам на новостройки начнет действовать с 1 мая 2020 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

Президент России Владимир Путин 16 апреля озвучил ряд предложений, которые позволят поддержать строительную отрасль на фоне нестабильной экономической ситуации и распространения новой коронавирусной инфекции. Путин сказал, что в ближайшее время необходимо запустить программу льготного ипотечного кредитования, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку жилья комфорткласса в новостройках по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге.

Путин поддержал идею запуска программы льготной ипотеки 👍 Льготную ипотеку можно будет оформить под 6,5% годовых.

«Да, мы так собираемся [начать]», — сказал Моисеев, отвечая на вопрос, начнется ли действие программы льготной ипотеки 1 мая 2020 года.



Также он добавил, что министерство будет предлагать установить потолок по стоимости квартиры в Московской и Ленинградской областях по аналогии с Москвой и Санкт-Петербургом, то есть на уровне 8 млн рублей.

