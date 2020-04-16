Президент РФ Владимир Путин поддержал идею запуска программы льготной ипотеки.

«Предлагаю запустить, как здесь это и прозвучало, специальную льготную ипотечную программу, поддержать и наших граждан, и строительную отрасль», — заявил Путин на совещании по поддержке строительной отрасли.

Президент сообщил, что льготную ипотеку можно будет оформить под 6,5% годовых. «В рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов рублей — в Москве и Санкт-Петербурге», — сказал Путин.

Программа льготной ипотеки обойдется в сумму около 6 млрд рублей. «По предварительным оценкам, на реализацию этой программы уже в 2020 году потребуется направить около 6 миллиардов рублей», — сообщил глава государства.