ВТБ инвестирует 71 млн долларов в Ведугу, золоторудное месторождение в Красноярском крае, в обмен на 40,6% в активе. Об этом сообщили в банке, уточнив, что «Полиметалл» сохранит 59,4% в уставном капитале компании и получит опцион на приобретение доли ВТБ.

«Трансакция позволит упростить структуру собственности и будет способствовать дальнейшему развитию проекта», — отмечается в релизе.

«ВТБ Капитал» выступает финансовым консультантом «Полиметалла» по сделке.

В сообщении банка раскрывается структура сделки.

ВТБ выкупит 25,7% ООО «ГРК «Амикан», которое владеет лицензией на месторождение Ведуга, у существующих миноритарных участников за денежные средства в размере 36 млн долларов. Стоимость всего акционерного капитала «Амикана» оценена в 140 млн долларов.

ВТБ также инвестирует 35 млн долларов в денежном эквиваленте в увеличение уставного капитала «Амикана», в результате чего доля банка составит 40,6%. Полученные денежные средства будут использованы для финансирования геологоразведочных работ и развития проекта. ВТБ получит пут-опцион с фиксированной ставкой доходности (при условии сохранения стабильной рыночной конъюнктуры) с ограничением максимальной абсолютной цены выкупа на продажу своей доли в «Амикане» «Полиметаллу» в течение двухлетнего периода между третьим и пятым годами после заключения сделки.

«Полиметалл» получит кол-опцион с фиксированной ставкой доходности для ВТБ (при условии сохранения стабильной рыночной конъюнктуры) в любое время в течение четырех лет и девяти месяцев после заключения сделки.

Расчет по пут- и кол-опционам будет производиться в акциях «Полиметалла».

Завершение сделки ожидается до конца апреля, но не позднее 13 октября 2020 года.

После завершения сделки доля «Полиметалла» в «Амикане» составит 59,4%. «Полиметалл» сохранит полный операционный контроль над активом.



«Оригинальная структура сделки позволяет задействовать финансовые возможности ВТБ без увеличения нагрузки на наш баланс. Особенно важно отметить, что «Полиметалл» получает возможность довести свою долю в активе до 100%», — прокомментировал главный исполнительный директор группы «Полиметалл» Виталий Несис.