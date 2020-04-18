Мэр Москвы Сергей Собянин продлил пропускной режим в городе до 1 мая. Соответствующее сообщение он разместил в своем блоге. До указанной даты будут продлены все остальные ранее введенные ограничительные меры.

Кроме того, с 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Действие остальных видов билетов приостановят до 1 мая, неиспользованные поездки компенсируют позднее.

«Чтобы воспользоваться электронными картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Ранее это можно было сделать в добровольном порядке. Теперь данное требование становится обязательным. Причем сделать это необходимо не менее чем за пять часов до начала первой поездки. Но при этом получать новый цифровой пропуск не требуется. Нужно будет внести изменения в действующий документ, для чего на сайте mos.ru появится соответствующий сервис», — отметил Собянин.

Если в цифровом пропуске не указан номер электронной карты, проезд в городском общественном транспорте будет невозможен. Электронная карта не сработает на турникете метро или валидаторе автобуса, уточнил мэр Москвы.

В Москве и области вводятся электронные пропуска для поездок на транспорте Ходить пешком можно без пропусков, но при этом необходимо строго соблюдать установленные правила и ограничения.

Для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции. «Если вы планируете использовать автомобиль, необходимо включить в цифровой пропуск его государственный номер. Причем сделать это требуется не менее чем за пять часов до начала первой поездки. Порядок — тот же, что и при включении в пропуска номеров электронных карт. Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями. Их владельцы будут штрафоваться», — сказал Собянин.

При этом действие цифровых пропусков не распространяется на сферу грузовых автоперевозок. Движение грузового транспорта по Москве по-прежнему осуществляется на основе ранее выданных стандартных разрешений и пропусков.



В столице также вводится новый вид цифровых пропусков — для осуществления волонтерской деятельности. Получить эти пропуска могут волонтеры, оформившие личный номер в ГБУ «Мосволонтер». Количество пропусков, выдаваемых в течение недели, не ограничено, заключил градоначальник.