Минфин и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) согласовали и направили в правительство пакет предложений по новым инвестиционным проектам в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом пишет «Коммерсант» . По данным издания, по состоянию на март 2020 года речь шла о 200 проектах на общую сумму 20 трлн рублей с общей занятостью свыше 250 тыс. новых рабочих мест плюс 750 тыс. — в компаниях-поставщиках и смежных отраслях.

Предложение РСПП и Минфина заключается в том, чтобы включить СЗПК как форму «поощрения правительством развития инвестирующих компаний» в один из пакетов поддержки экономики от спада по итогам пандемических ограничений, хотя федеральных бюджетных расходов или прямых налоговых льгот инвестпроекты не требуют. Часть проектов СЗПК будет с большей, чем сейчас, вероятностью реализована при благоприятном регулировании ЦБ банковской сферы. Кроме того, РСПП и Минфин считают уместным временный мораторий на отрицательную переоценку залогов, а также предлагают обсудить ускоренный возврат НДС по инвестпроектам по предоставлению налоговой декларации до камеральных проверок.

По словам источников издания, в разных отраслях инвестпроекты требуют отдельных специфических мер. Так, в жилищном строительстве крупнейшая запрошенная мера — выкуп «ДОМ.РФ» облигаций девелоперов под проекты комплексной застройки и поэтапность проектного финансирования. В «экологических» проектах РСПП запрос налоговый — это ускоренная амортизация. Телеком-проекты ждут от СЗПК помимо общих мер субсидирования правительством перехода на российские IT-продукты и протекционистского регулирования для госкомпаний как потребителей этих продуктов. Также предлагается в осеннем пакете поправок к закону о СЗПК предусмотреть в рамках этих же предложений вопросы гармонизации этого инструмента с концессиями и государственно-частными партнерствами, поддержки частных индустриальных парков, ОЭЗ и кластеров, вовлечения в проекты технологического предпринимательства.