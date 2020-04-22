• На ближайшем заседании совета директоров, 24 апреля, Центробанк примет решение о снижении ключевой ставки. В этом уверены аналитики, опрошенные Банки.ру. При этом большинство экспертов ожидают сокращения ставки сразу на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых. Нестабильная ситуация на мировых рынках в связи с распространением коронавируса, падение цен на нефть и ослабление рубля заставили Банк России приостановить цикл смягчения ДКП в марте. Однако за неделю до очередного заседания совета директоров ЦБ эксперты услышали от регулятора вполне четкий сигнал о предстоящем снижении ставки.

• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду апреля составила порядка 5,43% годовых, как и за первую декаду текущего месяца. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы на сайте Центробанка. Формально можно говорить о росте показателя, пусть и незначительном, — на 0,005 процентного пункта: так, без округления цифра за первую декаду апреля составляет 5,427%, за вторую декаду — 5,432%.



• Правительство опубликовало материалы о мерах поддержки экономики для преодоления последствий пандемии в РФ с 17 марта по 18 апреля. Два пакета помощи экономике в сумме порядка 2,1—2,2% ВВП (2,1 трлн рублей — без учета мер поддержки строительной отрасли) сейчас реализованы примерно на 40%, то есть в экономику поступило за месяц или поступит в ближайшее время около 0,8 трлн рублей. Правительство рассматривает несколько выделенных групп поддержки: это наиболее пострадавшие отрасли (их 70), малое и среднее предпринимательство (МСП), фармацевтика, культура, регионы, население, включая новых безработных.

• Власти отказались наделять коллекторов правом общаться с должниками анонимно. Пункт о том, что взыскатели смогут представляться в разговорах с клиентами не полными именами, а цифровыми идентификаторами, исчез из доработанной версии поправок к закону «О взыскании». Идея присваивать представителям кредиторов цифровые псевдонимы была предложена представителями бизнеса, так коллекторы хотели защитить своих сотрудников от возможной агрессии должников. Также в обновленную версию поправок не вошло понятие «робот-коллектор».