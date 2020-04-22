Власти отказались наделять коллекторов правом общаться с должниками анонимно, пишет РБК . Пункт о том, что взыскатели смогут представляться в разговорах с клиентами не полными именами, а цифровыми идентификаторами, исчез из доработанной версии поправок к закону «О взыскании». Идея присваивать представителям кредиторов цифровые псевдонимы была предложена представителями бизнеса, так коллекторы хотели защитить своих сотрудников от возможной агрессии должников.

Также в обновленную версию поправок не вошло понятие «робот-коллектор». Звонки должникам, которые совершаются с помощью автоматизированных систем, хотели приравнять к звонкам от сотрудников, и должники получили бы возможность ограничить частоту звонков от роботов-коллекторов. Минюст не захотел расширять возможности должников по взаимодействию с коллекторами — из новой версии документа исчезли пункты о том, что клиент может отказаться от общения со взыскателями, направив обращение по электронной почте. В ФЗ «О взыскании» также может не войти статья об обязательной досудебной процедуре взыскания задолженности. Еще одна статья, не вошедшая в новую версию законопроекта, касается взыскания долгов за коммунальные платежи: участники рынка предлагали включить профессиональных коллекторов в число тех, кто может требовать с граждан задолженность за ЖКУ. Доработанные поправки теперь не затрагивают вопрос взаимодействия изыскателей с родственниками и знакомыми должников, которые упоминаются в договорах как третьи лица. Взыскатели могут контактировать с кем-то помимо клиента, если на это согласен должник, а третьи лица не выразили несогласия.

Минюст намерен изменить правила общения коллекторов с должниками Изменения направлены на защиту персональных данных сотрудников коллекторских агентств и представителей кредиторов.

В новой версии документа сохранилась идея о расширении контроля за банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и другими кредиторами, для которых взыскание долгов с граждан не является основной деятельностью. Они смогут вести такую работу только после включения в специальный государственный реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП). По мнению властей, в реестр взыскателей должны входить юрлица, в чьих учредительных документах указано, что они занимаются возвратом задолженности физлиц. Минюст также предлагает признать утратившими силу некоторые пункты закона, которые касаются передачи прав требования по долгу другим юрлицам.

По словам экспертов, новая версия законопроекта недостаточно подробная, рынок готовит свои комментарии к документу. Уже сейчас видно, что текст создает еще больше возможностей для ухода из-под надзора уполномоченного органа, поясняют они. Исключение из текста документа многих предложений от участников рынка может привести к тому, что изменения будут лишь техническими. Формально законопроект в новой редакции должен позволить осуществлять надзор за любыми юрлицами, в документах которых есть упоминание о взыскании долгов физических лиц, однако такого может не быть на практике, опасаются эксперты.