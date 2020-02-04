Сотрудники банков и коллекторских агентств могут получить право взаимодействовать с должниками без раскрытия своих полных имен — у профессиональных взыскателей появится возможность представляться в разговорах с гражданами с помощью цифровых идентификаторов. Об этом пишет РБК , ссылаясь на рабочую версию проекта ФЗ «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц».

В Минюсте сообщили, что изменения направлены на «защиту персональных данных сотрудников коллекторских агентств и представителей кредиторов». Так, новая версия законопроекта, который разрабатывает ведомство при участии ФССП и представителей бизнеса, дает коллекторам возможность называть лишь имя и идентификационный код. Идентификаторы сотрудникам будут присваивать работодатели, они также будут обязаны обеспечить соответствие кода и конкретного работника, следует из документа.

По мнению банкиров, для контроля над коллекторами и соблюдения стандартов их работы идентификационного номера «более чем достаточно» — это дает возможность снизить уровень субъективизма, говорить в первую очередь от имени банка, не боясь возможной агрессии со стороны должника. Случаи, когда должники ищут взыскателей в соцсетях или лично, единичны, возражает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. По ее мнению, взыскатели пытаются внедрить двойные стандарты: «Думаю, что банки и коллекторы не будут рады получать информацию о должнике так же — с именем и идентификационным номером». Использование идентификаторов взыскателями помешает должникам сообщать о злоупотреблениях — имя конкретного сотрудника может быть необходимо при подаче жалобы, считает председатель юридической ассоциации «Банкротный клуб» Олег Зайцев.

Депутаты Госдумы предлагают запретить коллекторские агентства Об этом рассказал один из авторов законодательной инициативы Сергей Вострецов.

Еще одно положение законопроекта предусматривает «маскировку» роботов-коллекторов, говорит один из собеседников издания. К ним будут применяться те же требования, что и к живым взыскателям, следует из документа: таким образом, они тоже смогут сообщать должникам только имя и идентификационный номер. Автоматизированные взыскатели смогут не раскрывать гражданам, что с ними контактирует программа, объясняют собеседники издания. В начале разговора с человеком роботы должны будут сообщать только имя и идентификационный номер.

Сейчас звонки роботов законом напрямую не регулируются — соответственно, взыскатели не обязаны прописывать четкие алгоритмы взаимодействия автоматизированных систем с должниками. Понятия «робот-коллектор» и «автоматизированный интеллектуальный агент» в законопроекте о взыскании появились прошлой осенью. Они остались и в новой версии: звонки роботов будут считаться непосредственным взаимодействием с должниками.