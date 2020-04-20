Минюст России подготовил новый проект поправок в закон о защите прав граждан при сборе долгов, согласно которому с 1 января 2021 года к банкам и микрофинансовым организациям (МФО) будут предъявляться те же требования, что и к коллекторам. Об этом говорится в тексте разработанного Минюстом законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, собирать просроченные долги с граждан смогут только организации, включенные в реестр приставов. Если действующий закон о защите прав граждан при сборе задолженности распространяется лишь на коллекторов (организации, для которых сбор просроченной задолженности является основным видом деятельности), то проект поправок предусматривает распространение требований о включении в реестр на все организации, «в учредительных документах которых указано, что они осуществляют деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, возникшей из денежных обязательств». На них будут распространяться все требования, которые предъявляются к коллекторским фирмам.

Юридические лица, в учредительных документах которых указано, что они осуществляют деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, возникшей из денежных обязательств, должны обратиться ‎до 30 июня 2021 года в уполномоченный орган с заявлением о включении их ‎в государственный реестр, предусмотренным ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц ‎при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности ‎и о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности ‎и микрофинансовых организациях».