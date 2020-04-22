Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду апреля составила порядка 5,43% годовых, как и за первую декаду текущего месяца. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы в среду на сайте Центробанка.

Формально можно говорить о росте показателя, пусть и незначительном — на 0,005 процентного пункта: так, без округления цифра за первую декаду апреля составляет 5,427%, за вторую декаду — 5,432%.

Максимальная ставка по вкладам глобально снижалась с середины марта 2019 года. Банк России после пяти снижений ключевой ставки в 2019 году (в общей сложности на 1,5 п. п.) вновь уменьшил ее в феврале — еще на 0,25 п. п., до 6% с 10 февраля. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. По итогам заседания 20 марта ЦБ сохранил ставку на текущем уровне. Опрошенные Банки.ру аналитики ждут снижения ключевой ставки на ближайшем заседании Центробанка 24 апреля.

Минимальный уровень ставки за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) продержался на протяжении двух декад в марте 2020 года — 5,15%, после этого несколько раз фиксировался рост показателя.

На пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года, после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 п. п., до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения на текущий момент входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как среднее арифметическое максимальных процентных ставок десяти указанных кредитных организаций. Более подробно принцип расчета разъясняется на сайте Центробанка.

Объектом особого внимания ЦБ являются случаи превышения кредитными организациями максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. (в период с конца декабря 2014 года по конец ноября 2017-го допускалось превышение на более существенную величину — 3,5 п. п.).



Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на апрель).