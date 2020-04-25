Подавляющее большинство опрошенных россиян (90%) полагают, что в ближайший месяц цены на товары будут расти. Граждане РФ опасаются подорожания продуктов (78%), медикаментов (10%) и товаров первой необходимости (6%). Сформированная «подушка безопасности» есть только у каждого пятого, еще 28% респондентов отметили, что начинают ее формировать. Половина россиян рассчитывают справиться с текущим кризисом без сбережений. Таковы данные опроса Райффайзенбанка.

«Для большинства участников опроса главным источником дохода остается заработная плата — так ответили более 80% респондентов. На доходы от бизнеса живет около 6%. С начала периода самоизоляции из-за пандемии коронавируса 56% респондентов столкнулись со снижением доходов. Около 40% заявили, что изменение в доходах было не слишком заметным. Сильнее всего сокращение заработка ощутили в Санкт-Петербурге (63%), Краснодаре (63%) и Уфе (62%). Меньше всего в доходах потеряли жители Омска (45%), Казани (49%) и Волгограда (51%). Среди тех, кто почувствовал сокращение доходов, почти половина заявили о падении примерно на 30%. Около 26% — потеряли половину дохода, 12% — больше половины, а почти 15% респондентов лишились основного источника заработка», — говорится в исследовании.

По данным Райффайзенбанка, преодолевать кризис россияне планируют по-разному. Примерно 30% тратят сбережения, пока находятся в поисках работы. Устроиться на дополнительную работу готовы 48%, а 8% проходят повышение квалификации или получают новую профессию. О наличии сбережений, которыми можно воспользоваться, чаще всех говорят жители Санкт-Петербурга (41%), за ними следуют москвичи (35%), жители Ростова-на-Дону (34%), Волгограда (33%) и Воронежа (33%).

Более 40% россиян смогли снизить расходы в карантине, 39% не заметили разницы. А оставшиеся 20% увеличили траты. Основные расходы у россиян приходятся на продукты питания (71%), обслуживание кредитов (11%), товары повседневного спроса (5%), а также одежду и обувь (4%), заключили аналитики.

Опрос проводился в апреле 2020 года. В нем приняли участие около 3 тыс. человек старше 18 лет.