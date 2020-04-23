Фондовые торги в РФ завершились в четверг в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,01% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов — до 2 599,41 пункта. Индекс РТС прибавил 3,16%, завершив торговую сессию на отметке 1 099,67 пункта.

Акции «Норильского никеля» подорожали на 3,07%, бумаги «Тинькофф» — на 1,98%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,91%, «АЛРОСы» — на 1,88%, МТС — на 1,47%, Московской биржи — на 1,26%, ВТБ — на 0,79%, Сбербанка — на 0,39%, «Газпрома» — на 0,2%. Котировки бумаг «Яндекса» понизились на 0,54%.



«Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе вместе с ценами на нефть и западными биржами», — констатирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

По ее словам, в четверг на мировых биржах, несмотря на мрачную макроэкономическую статистику (так, предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности США в апреле упали сильнее, чем прогнозировалось; продажи домов на первичном рынке в марте обвалились; число заявок на пособия по безработице в США за месяц перешагнуло за 26 млн, и теперь ожидается, что уровень безработицы там превысит 10% — значение, зафиксированное в период Великой депрессии), сохранялся оптимизм. «Инвесторы предпочитали верить в лучшее и ждали постепенного восстановления экономической активности начиная с мая. Следующий месяц покажет, не вызовет ли снятие ограничительных мер новую волну заболеваний и, как следствие, продаж рискованных активов. Пока же большинство надеется на скорейшее улучшение ситуации», — отмечает эксперт.



«В положительной зоне сегодня остаются акции компаний нефтегазового сектора, и здесь история очень похожа на вчерашнюю. Отскок в нефти от «дна» сейчас воспринимается как безусловный позитив. Иными словами, рынку хорошо потому, что не плохо. Кроме того, инвесторы явно закладываются на продолжительный нефтяной отскок. Это выглядит совсем неоднозначно, но как есть», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.