Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Хоум Кредит Банк предлагает оформить карту «Кредитная Польза» в категории Visa Gold в рублях. Комиссия за выпуск и обслуживание отсутствует. Стоимость подключения к программе «Польза» составит 149 рублей в месяц, плата взимается при совершении хотя бы одной безналичной расходной операции в расчетном периоде. Комиссия за выдачу наличных в любых банкоматах и кассах сторонних банков составляет 5%, минимум 500 рублей.

Банк «Таврический» предлагает оформить «Цифровую» карту в интернет-банке или мобильном приложении. Плата за годовое обслуживание не взимается. Снятие наличных возможно при поддержании телефоном и банкоматом технологии NFC. Комиссия в устройствах банка отсутствует. В сторонних банкоматах снятие до 10 тыс. рублей в месяц осуществляется бесплатно, свыше — 1%, минимум 200 рублей, в кассах комиссия составит 2%, минимум 200 рублей.

Банк «Ренессанс Кредит» изменил процентную ставку по своим кредитным картам за безналичные операции. Теперь ставка по таким операциям составляет 23,9% годовых (вместо 19,9%). Ставка по операциям снятия наличных не изменилась — 45,9% годовых. Обслуживание по кредитным картам в первый год осуществляется бесплатно, далее стоит 99 рублей в месяц.

Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) запустил для держателей карт системы Visa акцию «100% кешбэк». У клиентов есть возможность получить 3 тыс. рублей на карту или вернуть всю сумму совершенных за месяц покупок не выходя из дома. Для участия в акции «100% кешбэк» достаточно совершать покупки или платежи в мобильном банке на общую сумму 500 рублей по карте Visa. Каждые 500 рублей становятся «шансом» на выигрыш.

РГС Банк дополнил «Дорожную карту» пакетом услуг «Моя дорога». Теперь держатели карты могут воспользоваться сервисом помощи на дороге, разработанным совместно с Русским АвтоМотоКлубом, за 155 рублей в месяц. Опцию можно подключить как к новой, так и к уже действующей «Дорожной карте», обратившись в отделение РГС Банка. Дальнейшее управление пакетом услуг возможно через контакт-центр.

Дальневосточный Банк предложил комплект карт «Мир без границ». Продукт предусматривает начисление кешбэка в размере 7% за расчеты в ресторанах и кафе, траты на сувениры и покупки в магазинах duty free. Вознаграждение не начисляется при совершении клиентом в течение отчетного периода операций по безналичной оплате товаров (работ, услуг) на общую сумму менее 3 тыс. рублей.

Банк «Хлынов» внес изменения в условия начисления кешбэка по кредитным и дебетовым картам. Теперь по кредитной и дебетовой карте Mastercard World, дебетовым «Мир Привилегия», «Премиальная» начисляется 5% за покупки в категориях «Предприятия быстрого питания и столовые», «Рестораны», 3% — в категории «АЗС» и 0,5% — за другие покупки. Максимальная сумма вознаграждения — 3 тыс. рублей в месяц.

СКБ-Банк начал эмиссию цифровых банковских карт в интернет-банке. Цифровую карту можно подключить к сервисам Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay и сразу начать использовать. Картой можно оплачивать покупки через терминалы и в Интернете, получать наличные в банкоматах с поддержкой NFC.

РНКБ предлагает клиентам новый продукт — виртуальную карту. Ей можно пользоваться точно так же, как и стандартной пластиковой картой: хранить на ней деньги, совершать переводы на другие карты и счета, оплачивать покупки на любую сумму в интернет-магазинах. Кроме того, карту можно добавить в платежное приложение Mir Pay — и производить оплату смартфоном в обычных магазинах.