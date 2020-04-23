Банк «Хлынов» внес изменения в условия начисления кешбэка по кредитным и дебетовым картам.

Теперь по кредитной и дебетовой карте Mastercard World, дебетовым «Мир Привилегия», «Премиальная» начисляется 5% за покупки в категориях «Предприятия быстрого питания и столовые», «Рестораны», 3% — в категории «АЗС» и 0,5% — за другие покупки. По карте «Моя пенсия» — 5% от суммы операций в торговых точках категорий «Пассажирские перевозки», «Садоводство», 3% — от покупок в категории «Аптеки» и также 0,5% — от остальных покупок. Максимальная сумма вознаграждения — 3 тыс. рублей в месяц.

«Новые категории являются популярными и востребованными. Максимальный размер кешбэка по дебетовым картам увеличен, но следует учесть, что с 1 мая 2020 года по информации, предоставленной кол-центром банка, максимальная сумма вознаграждения по всем картам будет уменьшена до 1 тысячи рублей в месяц», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.