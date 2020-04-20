Хоум Кредит Банк предлагает оформить карту «Кредитная Польза» в категории Visa Gold в рублях.

Комиссия за выпуск и обслуживание отсутствует. Стоимость подключения к программе «Польза» составит 149 рублей в месяц, плата взимается при совершении хотя бы одной безналичной расходной операции в расчетном периоде.

Процентная ставка по операциям безналичной оплаты товаров, услуг при сумме кредитного лимита до 29 999 рублей составляет 28,7% годовых, от 30 тыс. рублей — 29,2% годовых, по операциям снятия наличных — 49,9% годовых.

Льготный период кредитования до 62 дней действует на операции по оплате товаров и услуг. Кредитный лимит устанавливается в размере до 300 тыс. рублей.

Комиссия за выдачу наличных в любых банкоматах и кассах сторонних банков составляет 5%, минимум 500 рублей.

В рамках программы «Польза» по карте начисляются баллы: 3% — в категориях «Кафе и рестораны», «АЗС», «Путешествия» (максимум 3 тыс. рублей в месяц), 1% — на прочие покупки (без ограничений по сумме) и до 10% — у партнеров программы. Курс обмена: 1 балл равен 1 рублю.

Также у держателей карт имеется возможность подключить программу «Финансовая Польза» за 149 рублей в месяц. Программа включает в себя бесплатное пользование опциями «Пропуск платежа» и «Отказ от взыскания».

Плата за услугу «СМС-информирование» — 99 рублей начиная со второго месяца.

«Преимуществами данной карты является наличие бонусной программы, а также длительный льготный период. При выборе данного продукта следует обратить внимание, что по операциям снятия наличных взимается крупная комиссия, а также установлена высокая процентная ставка за снятие кредитных средств», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.