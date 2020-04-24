Банк России допускает дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров, говорится в пресс-релизе регулятора. В пятницу, 24 апреля, ЦБ снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что решение по ключевой ставке будет приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.