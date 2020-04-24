Банк России скорректировал прогноз по росту российской экономики на 2020—2022 годы. В текущем году регулятор ожидает сокращения ВВП страны на 4—6%.

«ВВП снизится на 4—6% в 2020 году. В дальнейшем прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 2,8—4,8% в 2021 году и 1,5—3,5% в 2022 году», — говорится в пресс-релизе регулятора.

Негативное влияние на экономическую активность оказывают распространение коронавируса в России и ограничительные меры, связанные с ним, а также падение внешнего спроса и снижение цен на нефть и другие экспортные товары, отмечается в сообщении Банка России.



Согласно предыдущему среднесрочному прогнозу ЦБ, российская экономика должна была расти на 1,5—2% в 2020-м, 1,5—2,5% в 2021-м и 2—3% в 2022 году.