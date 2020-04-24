ВТБ расширяет действие программы «Беззалоговый автокредит», увеличивая до 1,5 млн рублей лимит кредитования и снижая ставку на 0,6 процентного пункта — до 8,4% годовых. Клиенты смогут приобрести автомобиль или моторизированную технику, которую в дальнейшем не нужно передавать в залог кредитной организации, сообщает пресс-служба банка.

«С сегодняшнего дня мы увеличиваем и сумму, которую можно получить у нас, — с 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей — а также снижаем ставки и реализуем возможность оплаты транспортного средства напрямую продавцу. Соответственно, автомобиль или любой вид моторизированной техники становится для клиентов еще доступнее», — прокомментировал начальник управления организации продаж автокредитов — вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.

Действие программы распространяется на новые и подержанные автомобили без ограничения по возрасту, а также моторизированную технику: мотоцикл, снегоход, квадроцикл и т. п. Минимальная ставка по кредиту — от 8,4% годовых — доступна при условии страхования транспортного средства или личного страхования на весь срок, включая дисконт 0,5—1 п. п. для зарплатных клиентов.

«Преимуществом данной программы является возможность приобрести любой понравившийся клиенту автомобиль, отсутствие требований к первоначальному взносу, приобретаемому транспортному средству и необходимости оформления каско, а также минимальный пакет документов для оформления кредита (возможно оформить кредит по двум документам)», — говорится в релизе.

В рамках предложения возможно оформление кредита в размере от 100 тыс. до 1,5 млн рублей. Срок кредитования — от года до пяти лет, время принятия решения банком — от 30 минут. Подать заявку можно на сайте банка или в точках продаж автокредитов, а оформить кредит — как в центрах автокредитования ВТБ, так и в автосалонах.