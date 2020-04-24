Рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингам ОТП Банка со «стабильного» на «негативный». Одновременно агентство подтвердило банку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BB+» и рейтинг устойчивости «bb-».

«Пересмотр прогноза по РДЭ ОТП Банка со «стабильного» на «негативный» отражает наше мнение, что вспышка коронавируса обусловит негативное давление на способность материнской структуры банка, венгерского OTP Bank PLC, предоставлять поддержку российскому дочернему банку», — поясняется в релизе агентства.

Как уточняется, РДЭ и рейтинг поддержки ОТП Банка отражают умеренную вероятность поддержки со стороны материнской структуры ввиду мажоритарной собственности (98%), высокого уровня интеграции, общего бренда и репутационного ущерба в случае дефолта дочерней структуры.

По мнению аналитиков, кредитоспособность ОТП Банка на самостоятельной основе, которая отражена в его рейтинге устойчивости, может также быть затронута в результате пандемии и ее последствий для экономики и финансовых рынков России.



В Fitch также указывают, что рейтинг устойчивости ОТП Банка не был понижен, поскольку банк входит в период экономического спада с приемлемым запасом капитала и комфортной ликвидностью, а объем незарезервированных проблемных кредитов у него является ограниченным. По мнению Fitch, рейтинг устойчивости ОТП Банка может выдержать кратковременное резкое сокращение экономики во II квартале 2020 года при условии, что затем ситуация стабилизируется во второй половине 2020-го. В то же время более продолжительный период сниженной экономической активности с большей вероятностью может привести к понижению рейтинга устойчивости банка, предупреждают аналитики.