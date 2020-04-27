Треть россиян в условиях ограничений, связанных с распространением нового коронавируса, нашли подработку, при этом она не всегда связана с утратой основного дохода, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», которое есть в распоряжении РИА Новости.

Исследование показало, что 21% опрошенных жителей России начали подрабатывать из-за отсутствия основного места работы. Еще 12% респондентов отметили, что нашли подработку для увеличения общего дохода.

Большая часть респондентов (42%) пока не нашли подходящих предложений для подработки. 18% отказались от дополнительной деятельности, так как их все устраивает на основном месте работы, а у 7% опрошенных нет времени на подработку.

В исследовании, проведенном в апреле, приняли участие более 3,5 тыс. пользователей из всех регионов России.



«Поиск временной подработки сейчас актуален. Для помощи людям, попавшим в трудную ситуацию, «Работа.ру» совместно со Сбербанком запустила отдельный сервис с предложениями временной работы beremnarabotu.ru. Мы уверены, что новый сервис поможет быстро найти подработку и заработок тем, кому это необходимо», — заявила директор по маркетингу сервиса «Работа.ру» Ксения Курникова.