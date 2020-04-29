Сбербанк с помощью искусственного интеллекта построил модель, которая предсказала сроки пика эпидемии коронавируса в России: по всей стране он придется на первую декаду мая, а в Москве наступит несколькими днями ранее, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости.

«Поэтому нам нужно по-прежнему соблюдать все правила самоизоляции, максимально оберегая наших родителей, бабушек и дедушек», — подчеркнул он.

Ведяхин отметил, что над математической моделью работали лучшие специалисты Сбербанка по анализу больших данных и исследователи искусственного интеллекта. Ее создали на основе эпидемиологического симулятора GLEAM, разработанного бостонским Северо-Восточным университетом в 2009—2019 годах.

Сбербанк создал математическую модель распространения коронавируса в России Сбербанк собирается передать модель Минздраву после доработки, так как сценарии распространения коронавируса зависят в том числе от мер, которые будут принимать федеральные и региональные власти.

Модель в своих прогнозах учитывает такие факторы, как распределение населения по районам и по странам, миграцию между этими районами с использованием всех видов транспорта и все возможные статусы заболевших — от восприимчивых к заболеванию до выздоравливающих.

По последним данным, общее число больных COVID-19 в России достигло 93 558 человек (подавляющее большинство из них — в Москве), 8 456 выздоровели, еще 867 пациентов погибли.

В мире, согласно статистике ВОЗ, зафиксировано свыше 2,8 млн инфицированных, 198 тыс. из них скончались. По подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, заразились уже более 3 млн человек в 185 странах, 211 тыс. умерли.



На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются США, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания, Турция. Россия заняла восьмую строчку, обогнав Иран и Китай.

