Почти трое из десяти россиян готовы жить и трудиться на территории работодателя без возможности покинуть ее до окончания карантина, выяснил сервис по поиску работы SuperJob.

Так, 29% россиян готовы все время находиться на территории работодателя во время карантина, если компания предоставит медицинское сопровождение, условия для размещения и питания. 27% трудящихся не хотели бы самоизолироваться на работе. Еще у 25% россиян работа не предполагает подобных условий. 6% респондентов уже самоизолировались на территории работодателя (в основном это медицинские работники, россияне, трудящиеся вахтовым методом, и сотрудники непрерывных производств).

Мужчины чаще женщин готовы самоизолироваться на работе до конца карантина (36% против 23%). Согласны жить и трудиться на территории работодателя 34% россиян старше 45 лет.

Опрос был проведен 27—28 апреля 2020 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. трудоустроенных россиян в возрасте от 18 лет из всех округов страны.

Информагентство РБК на днях сообщало, что из-за пандемии некоторые крупные российские банки задумались о том, чтобы обеспечить проживание ряда сотрудников в офисах.

Так, Совкомбанк перевел на работу «с проживанием» порядка десяти человек: это, в частности, специалисты, отвечающие за казначейские операции. По словам первого зампреда и совладельца кредитной организации Сергея Хотимского, сотрудники добровольно пошли на самоизоляцию в офисе за повышенные деньги.



Банк «Зенит», по информации первого зампреда правления Константина Рыбакова, подготовил план по переводу отдельных команд на режим 24/7, но по состоянию на 26 апреля не реализовал его.