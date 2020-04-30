Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) просят Банк России отложить введение норм инвестирования пенсионных накоплений через не связанные с ними управляющие компании (УК), пишет «Коммерсант» . Об этом говорится в письме регулятору от Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) и Ассоциации НПФ (АНПФ). По их мнению, принятие законопроекта, расширяющего применение ЦБ мотивированного суждения в отношении деятельности НПФ и вводящего для них понятие связанности сторон, потребует «колоссальных структурных изменений» рынка, которые приведут «к существенным затратам» фондов, а также к негативным последствиям для клиентов, снизив доходность инвестиций.

Если законопроект вступит в силу, то НПФ не смогут инвестировать пенсионные накопления через связанные с ними управляющие компании. В настоящее время более 80% средств пенсионных накоплений инвестируются через УК, формально подпадающие под признаки связанных, подсчитывали пенсионные ассоциации. Также ранее был введен принцип фидуциарной ответственности фондов, поэтому введение запрета на инвестирование через связанные УК является «дублирующей мерой». Ассоциации предлагают ограничить определение связанности на уровне закона, дополнив его ссылками по определению контроля и значительного влияния на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).

В случае принятия закона необходимо увеличить лимиты на вложения в ценные бумаги компаний, связанных с НПФ и УК, а также лимиты на депозиты в банках, связанных с фондами, с постепенным снижением их «до первоначально установленных величин», считают фонды. Они предлагают отложить принятие законопроекта на три года.

В ЦБ отметили, что оценка связанности по МСФО не в полной мере позволяет оценивать все возможные варианты совместной деятельности лиц на финансовом рынке, их планируется учесть в проекте закона. Установленный нормативными актами ЦБ лимит инвестирования средств НПФ в связанные компании направлен на предотвращение возможных потерь средств застрахованных лиц. При этом регулятор собирается обсудить проект закона с представителями финансового рынка, в том числе с НПФ.