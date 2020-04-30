Фондовые торги в РФ стартовали в четверг в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10:11 мск вырос на 1,28% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 2 697,2 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени прибавил 1,99% и находился на отметке 1 167,41.

«Внешний фон на открытии торгов четверга складывается позитивный. Цены на нефть продолжают уверенный рост, а настроения на мировых фондовых площадках оптимистичны», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Утром российские фондовые индексы… продолжат восходящую динамику, получая поддержку от благоприятных зарубежных настроений. Сессия вновь ожидается насыщенной на макроэкономические и корпоративные события, а во второй ее половине перед продолжительными майскими выходными возрастут риски фиксации прибыли. Пока же ничто не мешает «быкам» покупать», — пишет эксперт.