Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск курс доллара понизился примерно на 23 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подешевел на 25 копейку. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,77 рубля (минус 24 копейки). Курс евро на 10:10 мск равнялся 79,23 рубля (минус 17 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, утром в четверг рубль откроется ростом к иностранным валютам. По его словам, для пары доллар/рубль открылась дорога к уровню 72 рубля.

«Пока на открытии торгов подорожавшая нефть поддержит российский рынок акций и рубль, который в паре с долларом на малоликвидном пока рынке Forex утром ушел под отметку 73. Пара доллар/рубль находится близко к району сильной поддержки. Не исключено, что Банк России сегодня снизит объем интервенций как из-за роста нефти выше 25 долларов за баррель, так и с целью недопущения снижения рублевых доходов бюджета из-за укрепления курса рубля», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.