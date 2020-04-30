В 2019 году рынок паевых инвестиционных фондов (ПИФ) показал прирост почти по всем показателям: заметно увеличились доходности фондов, что на фоне снижения ставок по депозитам вызвало рост числа пайщиков — физических лиц и почти трехкратный рост притока средств, говорится в «Обзоре ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов» . В 2020 году из-за турбулентности финансовых рынков динамика сегмента может измениться, но она будет зависеть от разнонаправленных факторов.

Средневзвешенная доходность открытых ПИФов, которые ориентированы на работу с массовыми клиентами — физическими лицами, в 2019 году увеличилась на 9,2 процентного пункта и достигла 13,8%, в то время как средневзвешенная ставка по депозитам граждан в 2019 году составляла 6,6%. Доходность по всем типам ПИФов выросла на 8,7 п. п., до 10,1%, а у формирующегося сегмента биржевых ПИФов она достигла 21%. Последовательное снижение ставок по вкладам на протяжении 2019 года стало одной из главных причин повышения интереса инвесторов к альтернативным инструментам. Число новых пайщиков ПИФов выросло на 14,3%, до 1,9 млн, максимальный прирост зафиксирован в открытых фондах (плюс 171,1 тыс., до 741,9 тыс.).

Чистый приток средств в ПИФы в 2019 году составил 645,1 млрд рублей, что почти втрое превышает прошлогодний показатель. Доля их активов в ВВП достигла 4,7%. Основной приток средств произошел в закрытых ПИФах (520,1 млрд рублей), на которые по-прежнему приходится почти 90% совокупной рыночной стоимости чистых активов (СЧА). Наблюдался рост спроса на паи ЗПИФов со стороны физических и юридических лиц, который может продолжиться в условиях перевода инвесторами части своих активов в российскую юрисдикцию.

В начале 2020 года тенденция роста СЧА открытых ПИФов сохранилась.



«В январе — феврале она поддерживалась в том числе продолжающимся снижением ставок по депозитам и положительной динамикой рынка облигаций. Вместе с тем в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса и падением цены на нефть ситуация на фондовых рынках ухудшилась. Это могло снизить объем вложений физических лиц, в первую очередь в ОПИФы облигаций и смешанных инвестиций, которые наиболее чувствительны к колебаниям доходности (эти сегменты обеспечили почти три четверти годового притока инвестиций в ОПИФы в 2019 году)», — говорится в материалах регулятора.

Как отмечается в обзоре, в 2020 году на динамику сегмента ПИФов будут влиять разнонаправленные факторы.

«Стремление граждан приумножить свои вложения постепенно начинает приводить к переходу инвесторов к потенциально более доходным, но и более рискованным, чем банковские вклады, инструментам. С другой стороны, возможное снижение доходов банков может способствовать росту их активности по продажам небанковских продуктов, в том числе паев ПИФов», — заключается в обзоре.

