Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 1,39 рубля к предыдущему закрытию и составил 74,4 рубля. С начала торговой сессии было проведено 69,7 тыс. сделок на 4 млрд долларов, диапазон котировок составил 72,6125—74,4045 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 81,36 рубля, увеличившись на 1,97 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 8,9 тыс. сделок на 312 млн евро по курсам от 79,01 до 81,36 рубля за евро.

На валютном рынке к вечеру произошел сильный разворот, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«Доллар и евро от своих дневных минимумов поднялись на 1,4 и 2 рубля соответственно. В последующие часы мы закладываем боковую динамику. Доллар будет держаться вблизи отметки 74 рубля, евро может закрепиться около 80,5 рубля», — комментирует эксперт.

На следующей неделе он ожидает продолжения ралли рубля.