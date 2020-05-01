Белоруссия размещает государственные облигации, номинированные в российских рублях, на сумму 10 млрд рублей. Об успешном сборе заявок сообщил банк «Открытие», выступающий одним из организаторов размещения.

Срок обращения облигаций — пять лет. Ставка купона составляет 8,5% годовых, доходность — 8,68% годовых. На облигации поступило более 40 заявок со стороны российских банков, управляющих и инвестиционных компаний. Спрос со стороны инвесторов — физических лиц составил 1,3 млрд рублей.

«Это уже вторая для банка «Открытие» сделка по размещению государственных облигаций республики в российских рублях на Московской бирже за последний календарный год. Из общей программы в 30 млрд рублей размещено 20 млрд рублей гособлигаций Белоруссии», — указывают в банке.

Техническое размещение бумаг состоится 7 мая.

Организаторами размещения также выступили Газпромбанк и Совкомбанк, соорганизатором — Евразийский банк развития.