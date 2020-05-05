Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:01 мск прибавил 1,41% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 661,62 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 2,46% и равнялся 1 126,49 пункта.

Российский рынок открылся на положительной территории, однако на уверенный подъем рассчитывать не стоит, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Прежде всего в мире высоки опасения, что президент США Дональд Трамп может развязать новую торговую войну с Китаем, да и публикуемая статистика свидетельствует о рецессии мировой экономики. Вопрос лишь в том, насколько она будет глубокой и продолжительной», — комментирует эксперт.

В России дела еще хуже, чем в большинстве стран мира, продолжает он. «Рост числа заболеваний продолжается, и уже есть сильные сомнения, что власти начнут ослаблять режим самоизоляции с 12 мая, как это ожидалось ранее. Поэтому при принятии решений нужно учитывать вероятность очередной волны снижения российских акций с уходом индекса Мосбиржи в район 1 400 пунктов после завершения сезона дивидендных отсечек», — заключает аналитик.