Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут перевести в портфель до погашения часть ранее приобретенных облигаций, пишет «Коммерсант» . В результате бумаги не будут подвержены рыночному риску, однако реализовать их досрочно будет невозможно. Регулятор подтвердил возможность НПФ в условиях волатильности финансовых рынков на фоне пандемии реклассифицировать облигации из торгового портфеля в портфель до погашения.

Согласно международным стандартам, перевод бумаг торгового портфеля в портфель до погашения допускается «только в редких обстоятельствах», например «повторение которых маловероятно в будущем», поясняет партнер департамента аудиторских услуг KPMG Андрей Кузнецов. По его словам, «в целом ситуация с пандемией COVID-19 подпадает под определение редких случаев». Реклассифицировать можно «финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, только если они предназначены для торговли», уточняет он.

Топ-менеджеры трех крупных НПФ отметили, что подавляющее большинство подобных долговых бумаг в их портфеле предназначено именно для торговли. По завершении кризиса вернуть в прежний портфель эти долговые бумаги без штрафных санкций не удастся, указывает Кузнецов. Если организация продаст существенную часть портфеля, это «поставит под сомнение ее способность и намерение удерживать портфель до погашения, и организация не сможет формировать такой портфель несколько лет».

По мнению экспертов, фактически у НПФ появились три варианта регулировать стоимость имеющегося инвестиционного портфеля: перевести облигации в портфель до погашения, зафиксировать их стоимость до конца года или ничего не менять. Так, формирование портфеля до погашения лишит фонды дополнительной доходности по бондам на фоне снижения ключевой ставки ЦБ. При использовании послаблений регулятора не ясны возможные последствия таких действий. А при сохранении портфеля неизменным НПФ рискуют столкнуться с отрицательной переоценкой в случае ухудшения конъюнктуры рынка, отмечают эксперты.