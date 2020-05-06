Российские фондовые индексы снизились по итогам торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,81% от уровня закрытия предыдущей сессии и составил 2 632,1 пункта. Индекс РТС просел на 1,92% и завершил торговый день на отметке 1 111,43.

Акции «ЛУКОЙЛа» снизились в цене на 2,36%, «АЛРОСы» — на 1,69%, «Газпрома» — на 1,55%, бумаги «Тинькофф» — на 0,9%, МТС — на 0,75%, ВТБ и «Норильского никеля» — на 0,47%. Акции Московской биржи подорожали на 1,45%, бумаги «Яндекса» — на 0,77%, Сбербанка — на 0,49%.



«В среду российский фондовый рынок продемонстрировал умеренное снижение на противоречивом внешнем фоне. С одной стороны, давление на российские акции оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь ушел ниже 30 долларов за баррель, и динамика европейских площадок, где основные индексы к вечеру теряли в пределах 0,7%. С другой — поддержку нашему рынку оказывала ситуация за океаном, где Dow Jones и S&P 500 в ходе первых часов торгов подтянулись на 0,1% и 0,3% соответственно. В результате негативная составляющая перевесила», — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

По его словам, «в рамках последних недель «быкам» удалось вплотную подойти к сопротивлению, расположенному на уровне 2 700 пунктов (по индексу Мосбиржи. — Прим. Банки.ру), и протестировать его. Однако для преодоления этого уровня сил не хватило». «На наш взгляд, подъем индекса Мосбиржи выше сопротивления может стать сигналом к отмене нисходящего сценария, первой целью которого выступают минимумы года. Пока же можно говорить, что текущая восходящая тенденция укладывается в рамки коррекции после волны снижения, начатой в феврале, а риски возобновления полноценного снижения велики», — указывает эксперт.

«Индексы Мосбиржи и РТС в среду были склонны к снижению и находились в рамках краткосрочных диапазонов 2 600—2 700 и 1 100—1 150 пунктов соответственно. В целом ничто на данный момент не противоречит выходу индикаторов из указанных «боковиков» ни вверх, ни вниз, в связи с чем решающими могут стать фундаментальные факторы. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2 570—2 710 пунктов», — пишет аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Настроения на мировых биржах в середине недели склонялись в сторону негативных. Нефтяные и европейские площадки находились под давлением продаж во многом в результате коррекции, в то время как биржи США пытались расти. Четверг принесет новую пищу для размышлений, в том числе о состоянии экономики КНР, экспорт и импорт которой в апреле, вероятно, существенно сократились. Не исключено, что инвесторы, частично отыграв фактор постепенного ослабления карантинных мер, переключатся на более негативные сигналы. Импульс к росту в конце апреля ослаб, но краткосрочный тренд пока не сменился на нисходящий», — заключает она.



«Российский фондовый рынок после майских каникул вернулся к торгам в неплохом настроении, но реалии вынуждают отказаться от розовых очков и заставляют смотреть на вещи как минимум трезво… Новостной поток выглядит довольно тревожным. Во-первых, начала публиковаться апрельская статистика по рынку труда в США, и там все довольно мрачно — число рабочих мест в частном секторе от ADP за апрель упало на 20,2 млн. Прямую связь с пятничным отчетом по числу рабочих мест в несельскохозяйственном секторе не проведешь, но общий настрой понять можно — ничего хорошего тут нет. Во-вторых, сегодня появились слухи о том, что режим самоизоляции в России может быть даже ужесточен. Понятно, что к 12 мая ограничения на передвижение в России не снимут, и чем дольше тянется эта пауза, тем сложнее экономике. Нефть к вечеру развернулась на коррекцию, но это нормально, потому что при неизменной конъюнктуре стоимость «черного золота» выглядит завышенной. Баррель Brent касался 32 долларов, сейчас торгуется около 29,7 и может в процессе отката дотянуться до 27 долларов», — написала незадолго до окончания фондовой сессии в РФ старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.