Минфин РФ зарегистрировал эмиссию облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29014RMFS (с погашением в марте 2026 года) в объеме до 450 млрд рублей. Об этом говорится в материалах ведомства.

В рамках эмиссии будет размещено 450 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей.

Для ОФЗ-ПК выпуска № 29014RMFS купонный доход расчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.



Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ-ПК выпуска № 29014RMFS будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры.