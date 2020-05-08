ЦБ установил официальные курсы валют с 9 мая.

Курс доллара понизился на 24,44 копейки, составив 73,8725 рубля (74,1169 рубля на 8 мая). Курс евро снизился на 5,72 копейки, до 80,0039 рубля (80,0611 рубля на 8 мая).

На валютных торгах Московской биржи на 13:30 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 45 копеек и составил около 73,65 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 42 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 79,84 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 73,6—74,01 рубля за доллар и 79,79—80,21 рубля за евро.