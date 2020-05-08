Фондовые торги в РФ завершились в пятницу в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,29% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 2 641,55 пункта. Индекс РТС повысился на 0,88%, завершив торговый день на отметке 1 136,34.

Бумаги «Яндекса» выросли в цене на 2,23%, Московской биржи — на 1,85%, МТС — на 1,56%, Сбербанка — на 0,26%, «Тинькофф» — на 0,17%. Котировки акций ВТБ снизились на 0,44%, «Норильского никеля» — на 0,4%, «Газпрома» — на 0,27%, «АЛРОСы» — на 0,18%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,14%.



«В пятницу российский фондовый рынок продемонстрировал умеренный рост на противоречивом внешнем фоне. Так, давление на наши акции оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где, несмотря на рост, ближайший фьючерс на нефть марки Brent так и не смог закрепиться выше 30 долларов за баррель. Поддержку же рынку оказала динамика западных фондовых площадок», — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Рынок продолжает движение в консолидации под сопротивлением, расположенным на уровне 2 700 пунктов. Ее пробой может стать сигналом к продолжению восстановления. Однако у «быков» в последние сессии не хватает сил даже на тестирование этой отметки. С другой стороны, поводов для активизации продаж также не наблюдается. При этом, в случае ухудшения ситуации на рынке энергоносителей и снижения спроса на риск, в рамках следующей недели индекс Мосбиржи может отступить в нижнюю половину диапазона 2 500—2 700 пунктов», — прогнозирует эксперт.



По словам старшего аналитика информационно-аналитического центра «Альпари» Анны Бодровой, «внешний фон выровнялся: нефть — в плюсе, переговоры США и Китая дают надежду на продуктивный диалог в отношении торговых отношений». При этом она также отмечает, что для подъема индекса Мосбиржи к 2 700 пунктам «нужен емкий драйвер, для продаж — повод, который бы привлек внимание рынка. Ни того, ни другого сейчас нет, а к имеющемуся негативу инвесторы уже обрели своеобразный иммунитет».

«Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу не вышли за рамки краткосрочных диапазонов 2 600—2 700 и 1 100—1 150 пунктов соответственно, но отступили от района их нижних границ. Последнее в преддверии длинных выходных является обнадеживающим для «быков» сигналом. В целом, однако, технические индикаторы краткосрочно по-прежнему нейтральны, а среднесрочно — позитивны для игроков на повышение. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2 570—2 710 пунктов», — пишет аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.



Отметим, что торги на фондовом рынке сегодня приостанавливались. «В связи с возникновением программной ошибки в работе серверов доступа торгово-клиринговой системы фондового рынка большинство участников утратили возможность подключения к торгам. В результате Московская биржа приняла решение о приостановке торгов на фондовом рынке с 12:08 мск. Центральная часть торговой системы функционировала в обычном режиме. В 12:30 мск торговая система фондового рынка стала доступна для снятия заявок. В 12:50 торги на фондовом рынке биржи полностью восстановлены», — сообщается на сайте Мосбиржи.

Как следует из релиза , торги на срочном, денежном, валютном рынках, рынке драгоценных металлов проходили в пятницу в обычном режиме.