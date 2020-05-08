Доллар и евро подешевели к рублю по итогам основной валютной сессии пятницы, показывают данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск снизился на 83 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 73,27 рубля. Курс евро опустился на 74 копейки до 79,52 рубля.

С начала торгов было проведено порядка 42,6 тыс. сделок с долларом на сумму почти 1,98 млрд долларов и около 5 тыс. сделок с евро более чем на 172 млн евро. Курсовые диапазоны составили 73,1—74,01 рубля за доллар и 79,24—80,21 рубля за евро.



«Основным поводом для роста рубля стала динамика валют развивающихся стран, которые в ходе сегодняшней сессии продемонстрировали уверенное укрепление. Неспособность же рынка энергоносителей закрепиться выше 30 долларов за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent сдерживает покупки в рубле», — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Обе иностранные валюты легко могут отступить еще на 50 копеек в среднем, но сильнее рубль вряд ли укрепится, так как конъюнктура не та», — рассуждает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.



«Основную поддержку рубль получал с рынка нефти, где котировки марки Brent росли к окончанию рабочего дня более чем на 2%. При этом локальная новость об увеличении почти втрое объема продаж валюты Минфином на период с 13 мая по 4 июня «в моменте» почти не оказала поддержки рублю», — полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

Констатируя, что индекс доллара к основным мировым валютам в течение дня показывал неоднозначную динамику, он отмечает, что «укрепление USD оказалось недолгим и уже к вечеру индекс доллара вновь оказался в отрицательной зоне, чему, вероятно, способствовало в том числе усиление аппетита к риску на новостях о готовности США и Китая способствовать выполнению первой части ранее заключенной торговой сделки».

