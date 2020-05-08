Материальная помощь, предусмотренная для россиян, которые не могут вернуться на родину из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, охватывает около 15 тыс. человек. Об этом сообщила на брифинге в пятницу официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«В общей сложности на эти цели выделен 1 миллиард рублей. Производятся выплаты, которые охватывают почти 15 тысяч человек», — сказала она.

При этом, по словам Захаровой, есть и проблемы с выплатами, когда они не проходят. «Речь идет об изначальных ошибках при заполнении соответствующих граф на портале госуслуг, что приводило к задержке рассмотрения заявки», — пояснила дипломат. Она добавила, что есть и проблемы технического характера.

Официальный представитель МИД заверила, что этому вопросу уделяется пристальное внимание. Она пообещала, что он будет оперативно решен.



Из-за ситуации с коронавирусом Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров на родину.